自民党総裁選挙が４日に行われ、高市早苗氏が第２９代総裁に選ばれました。女性が総裁に就任するのは初めてです。一方、群馬県内の党員・党友による地方票も高市氏が最も多く、２位は小泉氏、３位は林氏でした。 ５人が立候補した自民党の総裁選は４日に投票が行われました。総裁選は国会議員票と「地方票」と呼ばれる党員・党友票の合わせて５９０票で争われ、５人の候補とも１回目の投票で過半数に届かず、高市前経済安全保障担