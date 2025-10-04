群馬県内の酒蔵が造る地酒が一堂に会し、試飲を楽しめるイベントが高崎市で開かれました。 高崎市のＧメッセ群馬で３日と４日に開かれた「ＫＡＮＰＡＩ！ＧＵＮＭＡ２０２５」は県や県酒造組合などが地酒の魅力を伝えようと開いた北関東最大級の試飲のイベントです。会場には県内１７の酒蔵と埼玉や栃木など近隣の５つの県の酒蔵がブースを並べました。 訪れた人は事前に購入したチケットを使って約１７０の銘柄の地酒を試