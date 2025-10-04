ソフトバンクは4日、秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」の開催期間の6〜23日に、佐倉俠史朗内野手（19）をウエスタン・リーグのくふうハヤテ、中澤恒貴内野手（20）をイースタン・リーグのオイシックス新潟に派遣すると発表した。佐倉と中澤はともに育成2年目の若手野手。今季は佐倉がウエスタン・リーグ1試合に出場して、打率5割。中澤は22試合に出場して打率3割2分7厘、9打点。