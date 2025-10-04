秋の関東高校野球県予選は４日に準決勝２試合が行われ、関東大会出場校が決まりました。 第１試合は高崎商科大学附属と前橋商業の一戦です。１回表、商大附属は１アウト１塁２塁のチャンスに４番・渡辺大夢。センターオーバーのタイムリーツーベースで商大附属が先制します。つづく５番・太田のタイムリーヒットなどで初回に３点を奪います。 その裏、追う前橋商業は２アウト１塁で４