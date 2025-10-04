¥É¥ì¥Ã¥·¡¼°áÁõ¤Ç?ÁÇ¤Î»Ñ?ÈäÏª¡ÄÀè·îºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ä«¥É¥é¤Ç±é¤¸¤¿?°é¤Æ¤ÎÊì?¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿51ºÐ½÷Í¥¤¬ÏÂÁõ¤«¤éÍÎÁõ¤Ø¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á¯ÌÀ¤ÊÀÄ°ì¿§¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÅÄºÚÊæ¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉ×Ž¥¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î?°é¤Æ¤ÎÊì?ÀéÂå»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿¸ÍÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Û¥ê¥×¥íÇÐÍ¥Éô¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð