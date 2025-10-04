ジュビロ磐田は10月４日、J２第32節でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦。１−０の勝利を飾った。先日にジョン・ハッチンソン監督の契約が解除され、新たにチームを率いることになった安間貴義新監督。新体制の初陣で、序盤からボール支配率で上回り、主導権を握る展開に。 すると44分、川合徳孟のスーパーゴールで先制に成功する。川合が相手のクリアボールをエリア外で収めると、右足でドライブ回転をかけたシュートを