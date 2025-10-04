Jリーグは10月４日、J１第33節のアビスパ福岡対横浜FCをベスト電器スタジアムで開催。１−０で福岡がホームで勝利を収めた。14位の福岡と、降格圏の18位に沈む横浜FC。残留を争う両チームの一戦は、お互いになかなかチャンスをものにできず。前半は福岡が攻勢を強めるなかで、15分の田代雅也のシュートは、GKヤクブ・スウォビィクのセーブに遭う。27分、セットプレーからウェリントンが放ったショットもゴール上に外れる。