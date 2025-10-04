劇的な逆転勝ちだ。サンフレッチェ広島は10月４日、J１第33節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−１で勝利した。50分に先制を許すも、88分にセットプレーからキム・ジュソンのヘッド弾で追いつく。そして90＋５分、途中出場のトルガイ・アルスランがPKを沈め、試合をひっくり返した。試合後のフラッシュインタビューにトルガイが対応。負傷明けで“復帰弾”を挙げた男は、「こんなに素晴らしいサポーターのみなさんの前