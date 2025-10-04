明治安田J2リーグ第32節は10月4日、全国各地で計5試合が行われ、8位ジュビロ磐田はアウェーで11位ヴァンフォーレ甲府と対戦、1-0で勝ち、安間貴義新監督の初陣を飾りました。 前節、大宮に逆転負けを喫し、ハッチンソン監督を解任し、安間新監督が就任した磐田は前半44分、MF川合徳孟のゴールで先制すると、この1点を守り切り、リーグ戦3試合ぶりの勝利を挙げました。 【明治安田J2リーグ第