拉致被害者・横田めぐみさんの帰国を願い、4日、新潟市でチャリティーコンサートが開かれました。横田めぐみさんの中学の同級生などが開き、今年で15回目を迎えたチャリティーコンサート。めぐみさんが北朝鮮に拉致されて11月で48年、10月5日には61歳の誕生日を迎えます。この日は母・早紀江さんがビデオメッセージを通じ娘との再会を訴えました。【母・早紀江さん】「50年近くもめぐみちゃんたちは