◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第3日（2025年10月4日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、4位から出たツアー10勝の今平周吾（33＝ロピア）が6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの68で回り、下家秀琉（23＝ELECOM）とともに通算10アンダーで首位に並んだ。2番でバーディーを先行させたが、6番でつまずいた。第1打をラフに入れてレイアップ。第3打をバンカーに打ち込み目玉にな