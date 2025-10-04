◇セ・リーグヤクルト3ー1広島（2025年10月4日マツダ）今オフにメジャー挑戦を示しているヤクルトの村上宗隆内野手（25）が4日、今季最終戦となった広島戦（マツダ）に出場。4打数1安打3三振で国内ラストゲームを終え、感謝の思いを口にした。試合後は晴れやかな表情でファンに手を振った主砲。シーズンを振り返り、「悔しさがやっぱり1番最初に来ます」と唇をかんだ。今季は上半身のコンディション不良で2軍調整が続き