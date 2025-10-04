◇パ・リーグ西武2―3楽天（2025年10月4日楽天モバイル）西武は4日、西口文也監督（53）が来季も続投することを発表した。この日仙台とのシーズン最終戦に敗れ、就任1年目の今季は63勝77敗3引き分けで5位。チームは3年連続Bクラスに沈み、指揮官は「7月以降に疲れが出た。投手陣はある程度の形を作れているが、打つ方がまだまだ。守り勝つ野球だけではやっぱり20勝の差はなかなか埋まっていかない」と野手陣の打力アッ