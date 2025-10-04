将棋の藤井聡太七冠（23）が、将棋界最高峰のタイトル戦「竜王戦」七番勝負の第1局で挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利し、幸先の良いスタートを切りました。藤井七冠はこのシリーズに勝てば「永世竜王」の資格を獲得します。きのう（3日）から2日間にわたって東京・渋谷区のセルリアンタワー能楽堂では竜王戦の第1局が行われていました。対戦相手は、昨年の竜王戦でも戦った佐々木勇気八段（31）で、きょう（4日）午後4時半ごろ