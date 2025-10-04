留守中の男性の家に侵入し指輪などを盗んだ疑いで指宿市の64歳の男が現行犯逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは指宿市十町の無職の64歳の男です。 指宿警察署によりますと、男は4日正午前、指宿市内の30代男性の住宅に侵入し、指輪やトートバッグ、帽子などあわせて27点およそ11万500円相当を盗んだ疑いです。 帰宅した男性が家の中にいる男を目撃。男が盗んだものを入れたバッグを持ち逃走した