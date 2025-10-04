春の高校バレーへの出場をかけた大分県予選の組み合わせ抽選会が大分市で行われました。 毎年1月に東京で行われる全日本バレーボール高等学校選手権通称、春高バレー。2025年の県予選には男子16チーム、女子25チームが出場します。 抽選の結果男子第1シードの大分南は臼杵と、また女子第1シードの東九州龍谷は玖珠美山と日本文理大附属の勝者とそれぞれ初戦で対戦することにな