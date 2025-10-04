まるか食品は10月6日から、カップやきそばの新商品「ペヤング チリチリエビチリ風やきそば」を発売する。価格は236円（税別）。「ペヤング チリチリエビチリ風やきそば」は、中華料理の人気メニュー“エビチリ”を、ペヤングやきそばで再現した商品。ぷりぷりのエビとピリッとクセになるチリソースがめんとよく絡み、最後まで飽きずに楽しめる。