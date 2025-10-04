４日未明、大分県宇佐市の県道で車1台が燃える火事があり、車内から1人の遺体が見つかりました。 車両火災があったのは、宇佐市下矢部の県道658号です。警察などによりますと、４日午前0時20分ごろ通行人から「道路で車が燃えている」と119番通報がありました。 火は駆け付けた消防により、約40分後に消し止められましたが、軽乗用車は全焼し、運転席からは成人とみられる性別不明の遺体が発見されました。 警察は、遺体の身元