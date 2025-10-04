秋田朝日放送 自民党の新しい総裁に高市早苗さんが選ばれました。秋田県内の党員投票は小泉進次郎さんが最も多い３０４７票を得ました。 自民党の総裁選挙は１回目の投票で高市早苗さんが議員票・党員票合わせて１８３票を得て１位、小泉進次郎さんが１６４票で２位となり、１回目の投票でいずれの候補者も過半数に届かなったため、上位二人による決選投票が行われました。決選投票では高市さんが議員・党員票あわせて１８