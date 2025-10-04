チラシを配って国東半島芸術文化祭をPRする国東市長 「国東半島芸術文化祭」が今月11日から始まるのを前に、大分県の国東市長などがJR大分駅前でイベントをPRしました。 このイベントは、アートを通じて地域の魅力を発信しようと大分県の国東市と豊後高田市で開かれます。 ４日はJR大分駅前で国東市の松井市長などがチラシを配って来場を呼び掛けていました。 来月15日からはオランダ人アーティストが制作し