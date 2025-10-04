タレントの三田寛子（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）との夫婦ディナーを報告した。「先日TOURD'ARGENTへ」とつづった三田。「子供が誕生してから遠ざかっていたので30年ぶり」と思い出の店でのディナーを報告した。「なのに夫は初めてきたねとか言うし」と夫のまさかの反応を告白。「イヤイヤ2度目よと私」とツッコミつつ「二人でお店の芳名帳にサインと日付を記念に残してきたので