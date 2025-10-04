こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した相互作用する2つの銀河、「NGC 2292」と「NGC 2293」です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 2292」（右）と「NGC 2293」（左）（Credit: NASA, ESA, and W. Keel (University of Alabama)）】NASA＝アメリカ航空宇宙局によると、おおいぬ座の方向にあるこの2つの銀河は衝突の初期段階にあります。2つの銀河の明るい中心部の下には、1本の渦巻腕（渦状腕）が見え