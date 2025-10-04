巨人は４日、フォスター・グリフィン投手が同日、右膝治療に専念するため帰国したと発表した。グリフィンは８月初旬に右膝痛のため出場選手透谷を抹消。９月２７日のＤｅＮＡ戦で先発で復帰したが、２回４失点でＫＯされていた。