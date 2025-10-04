自民党の総裁選がきょう行われ、新総裁に高市早苗前経済安保担当大臣が選ばれました。富山県内の党員らが行った投票では高市候補が全体のおよそ4割の票を集め、最も多くなりました。自民党県連によりますと、県内での投票総数は1万6214票で投票率は68.07％でした。去年の前回選挙よりも0.9ポイント高くなりました。開票の結果、県内では高市候補が6100票で1位となり、全体のおよそ4割を占めました。2位は小泉進次郎候補で5013票、3