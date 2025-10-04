元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が4日 、自身のインスタグラムを更新。昨年10月4日に78歳で亡くなった料理評論家の服部幸應さんへの思いをつづった。【写真】大切な場所で故・服部幸應さんに思いを馳せる保田圭保田は、服部さんのラジオ番組FMNACK5『服部幸應WELLTASTE』にアシスタントとして出演しており、8年半にわたり共演。服部さんが亡くなった当時のブログでは、「先生が倒れられた日、普段通