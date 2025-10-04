党員票の開票作業が行われた大分県連 自民党の総裁選は４日、投票と開票が行われ、決戦投票の末、高市早苗氏が第29代総裁に選ばれました。 自民党総裁選に立候補したのは届け出順に小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市氏、小泉進次郎氏の5人です。 国会議員票と党員票、合わせて590票を争った1回目の投票では過半数を超えた候補者が出ず、1位の高市氏と2位の小泉氏による決戦投票に。 その結果、高市氏が制し、女性と