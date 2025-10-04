奈良市内で配られた、高市早苗氏が自民党の新総裁に選ばれたことを報じる号外＝4日午後僅差で敗れた昨年の雪辱を果たした。自民党新総裁に選出された高市早苗氏の地元・奈良県では支援者らが喜びを爆発させた。女性初の総裁には、衆参両院で少数与党という困難が待ち受ける。「『奈良のシカ』のように軽やかに飛び越えてくれる」「女性が生きやすい日本に」。期待は大きい。支援者や地元首長ら約300人は、奈良県天理市のホテル