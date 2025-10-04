パリ五輪のマラソンで共に6位入賞を果たした赤粼暁（27、クラフティア）と鈴木優花（26、第一生命）が4日、味の素スタジアム（東京・調布市）で行われた「TOKYO ROKUTAI FES 2025」に出席。今年6月に結婚を発表後、初めて夫婦揃ってイベントに登場した。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果2人はランニングとカルチャーを掛け合わせたイベントで、スターターやトークショー、さらに走り終わ