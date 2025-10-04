高市早苗氏が決選投票を制した10月4日の自民党総裁選で、東海3県の議員も一票を投じました。4日は国会議員の投票に先立ち、東海3県の自民党県連で党員票が開票され、愛知・岐阜・三重いずれも高市氏がトップに、2位は愛知と岐阜が小泉氏、三重は林氏となりました。その後、全国の党員票が最も多かった高市氏と、1回目の国会議員票が最も多かった小泉氏が決選投票に進み、高市氏が新たな総裁に選ばれました。高市氏を支援し