自民党の高市新総裁は就任会見を開き、人事について、派閥の裏金問題に関わった議員についても登用する考えを表明しました。【写真を見る】【速報】「特に人事に影響はございません」自民党･高市新総裁が“裏金議員”も登用の意向示す就任会見で言及自民党・高市早苗新総裁「国民の代表として送り出された方々でございますので、これは特に人事に影響はございません。しっかりと働いていただきます」自民党総裁選に勝利し、第29