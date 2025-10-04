「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）王鵬（大嶽）が湊川親方の引退相撲を受け「僕が上がる前から見本にしていた」と感謝を口にした。かつて付け人を務め、昨年秋場所２日目、親方の現役最後の相手でもあった。湊川親方は昨年９月の引退会見では「最後は王鵬で良かった」と口にしている。この日も「区切りという意味では、王鵬に負けた時点でついている」と言及した。王鵬は「僕の基本は貴景勝関です。自