男子ゴルフのシニアツアー「コマツオープン」は最終日を迎え、宮本勝昌プロが優勝を果たしました。建設機械大手の「コマツ」が開いている「コマツオープン」。最終ラウンドは雨が降るあいにくのコンディションとなりましたが選手たちは白熱したプレーを展開しました。そんな中優勝争いに抜け出したのは宮本勝昌プロ。最終18番ホールでカップを沈め大会レコードに並ぶ17アンダーで優勝を