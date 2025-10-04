[10.4 J3第30節](ギオンス)※18:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2 加藤大育DF 3 ピトリックDF 54 綿引康MF 4 島川俊郎MF 6 徳永裕大MF 10 中山陸MF 16 高野遼MF 24 杉本蓮MF 26 西久保駿介FW 23 加藤拓己控えGK 31 猪瀬康介DF 7 河野諒祐DF 18 三鬼海DF 20 山内琳太郎MF 22 福井和樹MF 27 西山拓実FW 11 武藤雄樹FW 14 高木彰人FW 19 左部開斗監督シュタルフ悠紀リヒャルト[ヴァンラーレ