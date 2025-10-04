【J1第33節】(Eピース)広島 2-1(前半0-0)町田<得点者>[広]キム・ジュソン(88分)、トルガイ・アルスラン(90分+5)[町]相馬勇紀(50分)<警告>[広]キム・ジュソン(89分)、トルガイ・アルスラン(90分+5)、ミヒャエル・スキッベ(66分)[町]西村拓真(29分)観衆:25,877人主審:笠原寛貴└88分に追いついた広島、90+5分トルガイ劇的PK弾で逆転勝利!! 町田は日本代表MF相馬が先制点も4試合ぶり黒星