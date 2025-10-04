[10.4 J1第33節 広島 2-1 町田 Eピース]J1リーグは4日、各地で第33節を開催した。勝ち点55で並ぶサンフレッチェ広島とFC町田ゼルビアの対戦は2-1で広島が勝利した。町田は前半19分、MF相馬勇紀のクロスのこぼれ球からMF西村拓真がペナルティエリア左でボールを収めると、引き取ったMF下田北斗が強烈なシュートを放ったがGK大迫敬介に阻まれた。同31分には敵陣でのルーズボールに反応した西村のスルーパスでFW藤尾翔太が抜け出