[10.4 J1第33節](サンガS)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 22 須貝英大DF 24 宮本優太DF 50 鈴木義宜MF 10 福岡慎平MF 39 平戸太貴MF 48 中野瑠馬FW 14 原大智FW 18 松田天馬FW 29 奥川雅也控えGK 21 圍謙太朗DF 5 アピアタウィア久MF 16 武田将平MF 25 レオ・ゴメスMF 27 山田楓喜MF 32 齊藤未月MF 44 佐藤響MF 88 グスタボ・バヘットFW 93 長沢駿監督チョウ・