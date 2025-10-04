[10.4 J1第33節](三協F柏)※17:30開始主審:高崎航地<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 88 馬場晴也MF 3 ジエゴMF 6 山田雄士MF 8 小泉佳穂MF 14 小屋松知哉MF 19 仲間隼斗MF 39 中川敦瑛FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 2 三丸拡DF 22 野田裕喜DF 32 Y. YamanouchiMF 28 戸嶋祥郎MF 40 原川力FW 9 細谷真大FW 15 小見洋太FW 37 中島舜監督リカルド・ロドリゲス[横浜F・マリノ