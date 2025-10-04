【J2第32節】(ユアスタ)仙台 1-2(前半0-1)大宮<得点者>[仙]郷家友太(54分)[大]カプリーニ(38分)、福井啓太(80分)<退場>[仙]井上詩音(67分)<警告>[仙]宮崎鴻(29分)、井上詩音2(45分+2、67分)[大]カプリーニ(45分+3)、下口稚葉(90分+5)観衆:16,607人主審:大橋侑祐└「おかえり!!」「元気そう」前立腺がん治療中のシュナイダー潤之介氏が仙台ホーム戦に来場