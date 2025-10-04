自民党新総裁に、高市早苗氏が選ばれました。広島での反応です。■70代「すごい！応援していました。なんとか日本が平和でずっといられるような対策をしてもらいたい」■20代「初めての女性（総裁）なので、子育て支援とか頑張ってくれたらいいなと。女性ならではの視点でいろんな政策を進めていってもらえたら」■60代「トランプ大統領とうまくやっていけるのか不安なところは最初からあったので、農水大臣を頑張っていたので小泉