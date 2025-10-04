世界的に活躍した版画家・棟方志功の作品を紹介する企画展が三次市の美術館で開かれています。白と黒の力強いコントラストや大胆な線で描かれた作品の数々。三次市で開かれている企画展では、版画家・棟方志功の初期の油彩画や故郷の東北地方をテーマにした作品など75点が展示されています。独自の技法を駆使して生み出した作品は没後50年経った今も人々を惹きつけます。■来館者「吸い込まれるような奥深い一筆ずつ入れてる