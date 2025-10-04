平石洋介×上重聡松坂大輔（元西武、レッドソックスほか）を筆頭に、スター選手がひしめいていた1980年度生まれの「松坂世代」。そのベストナインは？世代の一員であり、PL学園で主将を務めた平石洋介さんと（元楽天ゴールデンイーグルス）と、エースの上重聡さん（フリーアナウンサー）が選出。全２回の後編は、外野手３人を選ぶとともに、打順も考えてもらった。前編を読む＞＞＞これぞ最強メンバー！PL学園の同級生、平石洋