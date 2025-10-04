スモールマーケットのブルワーズが勝てる理由（後編）前編：イチローも「一番強い」と大絶賛！ ブルワーズが勝てる要因＞＞今年６月のメジャーデビュー戦で球速164.6キロを記録したブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキーphoto by Getty Images【育成、スカウティング、チーム状況の３つの軸】今季、ナ・リーグ中地区で３連覇を飾ったミルウォーキー・ブルワーズ。その戦力に目を向けると、大きな衝撃を与えたのが23歳の"怪