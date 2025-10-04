巨人は４日、２日間の休養を経て東京ドームで全体練習を再開した。この日から右脇腹痛で離脱していた吉川尚輝内野手（３０）も合流。６日からの社会人チームとの練習試合２試合に出場し、ＣＳで起用するかの可否を判断する。約１カ月ぶりの１軍となる吉川は「頑張るだけかなと。（チームに）貢献できるように頑張りたい」と話し、１１日から始まるＤｅＮＡと戦うＣＳファーストＳへは「勝つことだけだと思っている。みんなでし