【ワシントン＝田中宏幸】米ＣＮＮなど複数の米メディアは３日、米財務省が来年７月４日の建国２５０年を記念し、トランプ大統領をデザインした１ドル硬貨の発行を検討していると報じた。財務省高官は自身のＸ（旧ツイッター）で、検討は事実だと認めた。草案では、一方の面にトランプ氏の横顔と「自由」の文字、もう一方に星条旗の前で拳を突き上げるトランプ氏の姿と「ファイト・ファイト・ファイト」の文字が刻まれている。