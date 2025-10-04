唐沢寿明が主演する10月17日スタートのドラマ『コーチ』（テレビ東京系／毎週金曜21時）の第1話に板谷由夏、岩谷健司、林泰文、工藤美桜、吉澤要人（原因は自分にある。）、第2話に渡邊圭祐、阪田マサノブ、黄川田雅哉、田中洸希（SUPER★DRAGON）がゲスト出演することが発表された。【写真】『コーチ』第1話に登場するアイドルグループ「ワンダラーズ」堂場瞬一の同名小説をドラマ化する本作は、警視庁人事二課所属の一見”さ