バイク好きの相葉雅紀がバイク旅をする番組『相葉モータース』の第2弾が、日本テレビ系にて10月11日22時から放送されることが決まった。【写真】櫻井翔＆相葉雅紀、二人でのCM撮影は嵐の曲を聴きながら「思い出を語ってました」この番組は、相葉が『嵐にしやがれ』のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに、バイクで日本を巡るというバラエティー番組。第1弾は5月に放送された。