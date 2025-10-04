俳優の竹内涼真が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に登壇。「トレーニングは呼吸と一緒です」などと話した。「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に登壇した竹内涼真会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00〜)より妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週