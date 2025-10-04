輸入車の新車や中古車を一堂に集めた北陸最大級の商談会が、きょうから金沢市内で開かれています。このフェアは、敷居の高い輸入車を身近に感じてもらおうと県輸入自動車販売店協会が毎年開いているもので、今回は新車も含めた大商談会として、いろいろなニーズにこたえられるラインアップとなっています。会場には、車とバイクの新車や中古車およそ250台が展示販売され、セダンや人気のSUV車、スポーツカーなど