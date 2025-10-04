男子ゴルフ「バンテリン東海クラシック」は10月4日、雨の中決勝ラウンドが始まりました。混戦模様で迎えた決勝ラウンド1日目、これまで2度の賞金王に輝いた今平周吾選手は15番ホールで、見事なアプローチからバーディーを奪うなど。この日6つのバーディで3つスコアを伸ばしました。2日目まで8アンダーと好発進のツアー2年目、下家秀琉選手も2バーディーノーボ