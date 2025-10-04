ザンビアのダイアナさんは１６歳で妊娠、結婚した/Petra Eriksson（ＣＮＮ）世界には１８歳未満で結婚した少女が６億５０００万人いると推計される。ＣＮＮはバングラデシュ、ザンビア、エクアドルに住む３人の少女に話を聞いた。３人の結婚当時の年齢はそれぞれ１４歳、１６歳、１５歳。少女らは育ってきた環境に関する現実や、結婚によって未来がより良いものになると考えた理由について明らかにした。（少女らの安全を確保する